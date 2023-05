Due giovani pescaresi picchiati con calci e pugni fuori da un locale di Chieti Scalo

Serata di violenza subita per due ragazzi di Pescara che sarebbero stati picchiati da alcuni coetanei a Chieti Scalo nella notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio.

Come riferisce ChietiToday, i due giovani sarebbero stati aggrediti e picchiati all'uscita di un locale.

In base alla ricostruzione dei carabinieri, i due ragazzi, poco più che maggiorenni, erano in procinto di tornare a casa quando, nei pressi di viale Benedetto Croce, sarebbero stati presi a calci e pugni dagli aggressori.

Questi ultimi avrebbero anche lanciato dei sassi contro l’automobile dei due, danneggiandola. Per le ferite riportate, entrambi i ragazzi sono finiti al pronto soccorso dove sono stati medicati. Subito dopo i giovani pescarese si sono presentati nella caserma dei carabinieri di Chieti per sporgere denuncia. E i miltari dell'Arma ora indagano sull’ennesima aggressione avvenuta in zona.