Beccati in giro per il centro dopo le ore 22, multati due giovani. Il fatto è accaduto durante questo fine settimana. Nello specifico i ragazzi hanno commesso una doppia infrazione, perché oltre ad aver violato il coprifuoco (vigente, appunto, dalle 22 alle 5) si sono spostati in un altro Comune.

Entrambi, infatti, provenivano da un'altra provincia dell'Abruzzo, come accertato dagli agenti della squadra volante che li hanno fermati. Poiché non hanno saputo spiegare per quale valida ragione si trovassero in quel momento a Pescara, gli uomini della polizia li hanno sanzionati con 400 euro di ammenda ciascuno.