Giovani sulla riviera con la droga fuggono alla vista della polizia, vengono inseguiti: 2 arrestati [FOTO]

Due ragazzi sono stati arrestati per il reato di detenzione ai fini spaccio dalla polizia di Pescara.

Nel corso di una attività congiunta che ha visto impegnate la squadra mobile e la squadra volante, nella mattinata di lunedì 3 giugno, sul lungomare nord è stato notato un gruppo di ragazzi il cui atteggiamento sospetto ha incuriosito gli agenti.

I giovani, per evitare di essere identificati, si sarebbero dati alla fuga, ma uno di loro è stato bloccato dopo essere stato rincorso.

Il 21enne fermato è stato perquisito e sarebbe stato trovato in possesso di un panetto di hashish dal peso di circa 100 grammi, custodito all’interno di un borsello portato a tracolla. In seguito a un puntuale lavoro sinergico che ha interessato i due uffici operativi della questura, sono stati raccolti ulteriori elementi di indagine che hanno portato i poliziotti a eseguire una perquisizione in un’abitazione di Montesilvano dove è domiciliato un altro giovane 29enne. L’attività di ricerca avrebbe permesso di rinvenire altra sostanza stupefacente.

Gli agenti, infatti, nella stanza a disposizione del giovane, avrebbero notato che sulle pareti era appeso solo un piccolo quadro e, dopo averlo rimosso, avrebbero scoperto che il supporto della tela era utilizzato come base per custodire quattro panetti di hashish. La perquisizione ha permesso di rinvenire anche materiale per il confezionamento delle singole dosi e denaro per un totale di 860 euro in banconote di diverso taglio, probabile provento di spaccio. La sostanza stupefacente sequestrata risulta avere un peso complessivo di oltre 600 grammi. Per tali motivi i due giovani sono stati tratti in arresto e accompagnati nel carcere San Donato a disposizione dell’autorità giudiziaria.