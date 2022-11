Non si fermano all'alt della polizia e fuggono, 3 giovani bloccati e denunciati per ricettazione

Sono in totale 3 i giovani deferiti in stato di libertà dalla polizia in quanto ritenuti responsabili del reato di ricettazione.

I ragazzi, poco più che 30enni, sono stati notati a bordo di un'automobile dagli agenti della squadra volante (diretta dal vicequestore aggiunto Pierpaolo Varrasso) della questura di Pescara.

Nel corso di un servizio di controllo del territorio gli agenti hanno intimato l’alt a un’automobile di piccola cilindrata.

I sospetti dei poliziotti, destati dalle circostanze e dall’atteggiamento dei giovani a bordo, avrebbero trovato conferma: il conducente, infatti, dopo aver effettuato retromarcia, si è dato alla fuga. Grazie al coordinamento delle pattuglie presenti sul territorio, il mezzo è stato poco dopo bloccato e perquisito. Nel cofano del mezzo, sarebbero stati rinvenuti documenti, attrezzi da lavoro e parti di auto. Gli immediati accertamenti svolti hanno consentito di scoprire che parte del materiale rinvenuto era stato rubato nei giorni scorsi da auto in sosta.