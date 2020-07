Coltivavano canapa in un terreno incolto di Collecorvino, in carcere una coppia di giovani

Vita dura per gli assuntori e gli spacciatori di Montesilvano e dintorni. Dopo le ultime operazioni antidroga compiute dalla compagnia dei carabinieri, questa volta i militari dell'Arma, coordinati dal luogotenente Giovanni Deidda della stazione di Collecorvino, hanno beccato in flagranza di reato due giovanissimi del posto, intenti a coltivare canapa indiana in un terreno incolto.

Già da qualche tempo i due erano sotto stretta sorveglianza. Spesso si dirigevano a bordo di una piccola autovettura tra le sterpaglie, per poi dirigersi a piedi nella fitta vegetazione. Questa mattina, all'alba, l'appostamento ha portato all'arresto di R.F.L., 23 anni, e D.A.C., 19 anni entrambi del posto, sorpresi mentre stavano innaffiando 31 piante di cannabis, altre circa 180 centimetri.

La coppia è stata condotta in carcere per concorso nella coltivazione di marijuana ai fini di spaccio. Lui nella casa circondariale di Vasto, lei nel penitenziario di Teramo.