Sui social appare la foto di uno dei giovani arrestati per l'omicidio di Thomas Luciani e scatta il "linciaggio" virtuale

Ormai purtroppo è diventata quasi un'abitudine quella di leggere commenti sui social dal tono decisamente incivile e aggressivo per qualsiasi genere di fatto di cronaca più o meno grave. E dunque quando accadono episodi drammatici e violenti come l'omicidio del giovane Thomas Luciani, non sorprende poter leggere un'escalation selvaggia di commenti, minacce, insulti e qualsiasi genere di aggressione verbale nei confronti dei presunti autori, anche o forse soprattutto se si tratta di giovani, e delle loro rispettive famiglie.

Nelle ultime ore, a far divampare l'odio e il "linciaggio" virtuale di uno dei responsabili è stata la diffusione di una foto dove compare uno dei ragazzi fermati con l'accusa di essere uno degli assassini di Thomas che, come è emerso dall'esame del medico legale, ha ricevuto oltre 20 coltellate. Ovviamente la foto ha fatto il giro dei social in pochi minuti, con centinaia di condivisioni e migliaia di commenti da parte degli utenti. Si è potuto e si può leggere davvero di tutto: se in molti mantengono un linguaggio e un tono relativamente civile augurandosi semplicemente che il responsabile venga punito in modo severo, in tanti purtroppo hanno sfogato la loro rabbia e indignazione per quello che è giustamente ritenuto un delitto terribile con minacce e insulti di ogni tipo: "Spero che in carcere ti diano la giusta punizione", "Questo deve vivere per soffrire le pene dell'inferno fino all'ultimo giorno" o ancora "Sei inutile, impiccati prima possibile perchè se ci arrivi in carcere poi farai una brutta fine".

Ad alimentare ulteriormente il clima di incivilità e rabbia, anche la questione della provenienza dei due presunti assassini, ovvero famiglie della media borghesia pescarese. Una sorta di aggravante per l'opinione pubblica e quella dei social, quasi a voler dire che se fossero venuti dalla periferia o da famiglie emarginae, un omicidio del genere sarebbe stato più accettabile. E per questo, in molti già parlano di possibili indulgenze da parte della giustizia o addirittura insabbiamenti pilotati dai genitori degli arrestati che, bisogna sempre ricordare, vivono e vivranno questa vicenda in modo drammatico come o più degli stessi figli presunti responsabili di un gesto imperdonabile. "Sono figli di papà, se la caveranno con poco", "Aggiusteranno tutto" oltre a chi accusa la stessa stampa e gli inquirenti di non voler fornire pubblicamente i nomi degli arrestati, ignorando che per i minorenni è vietato: "Se erano figli di poveracci dopo un minuto sapevamo nomi e cognomi". E proprio su questo argomento, un commento (poi rimosso dal social) sembra davvero aver superato ogni limite: "Sono pronto a dare una ricompensa in denaro a chi mi rivela i nomi e gli indirizzi dei genitori. Contattatemi in privato".