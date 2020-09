Ubriaco e senza mascherina nell'atrio della stazione molesta i viaggiatori e reagisce con violenza ai poliziotti

Un giovane italiano è finito nei guai dopo che, ubriaco e senza mascherina, ha molestato i viaggiatori presenti nell'atrio della stazione centrale di Pescara e reagito ai poliziotti.

Dopo la segnalazione del ragazzo molesto infatti sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria.

Ma il ragazzo, in evidente alterazione alcolica, invitato a indossare la mascherina, ha reagito assumento un atteggiamento ostile e violento nei confronti degli agenti della sottosezione PolFer.

Per questo motivo è scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale ed è stato anche sanzionato amministrativamente per l’ubriachezza e l’inosservanza alle misure anti Covid-19.