Giovane ubriaco al volante provoca incidente a Chieti e fugge causandone un altro a Cepagatti

Un giovane di 24 anni residente nel Chietino è stato denunciato dai carabinieri della Compagnia teatina per aver provocato due incidenti stradali, dopo il primo dei quali è anche fuggito, essendo in stato di ebbrezza alcolica.

Come riferisce ChietiToday, i due sinistri si sono verificati l'altra sera, martedì 12 gennaio.

Il primo incidente lungo via Aterno dove il 24enne, dopo aver urtato un’automobile, provocando lesioni agli occupanti del mezzo, si è dato alla fuga preoccuparsi di quanto successo.

Come se non bastasse, giunto nella zona di Cepagatti ha provocato un altro incidente. Ma qui è stato fermato dai carabinieri e il giovane è risultato positivo all’alcool test con un tasso alcolemico superiore di 4 volte al limite consentito. Ora dovrà rispondere di guida in stato di ebrezza, omissione di soccorso e fuga in seguito a sinistro stradale con lesioni.