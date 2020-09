Giovane in preda ai fumi dell'alcol cade nel fiume, salvato dalla polizia

Un giovane di soli 20 anni in preda ai fumi dell'alcol ha perso l'equilibrio mentre stava camminando lungo il molo nord del porto di Pescara ed è finito nel fiume.

Il fatto è accaduto la notte scorsa e il 20enne ha rischiato di annegare, ma a salvarlo sono stati gli agenti della Squadra Volante prontamente intervenuti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dalla ricostruzione di quanto accaduto il giovane pare fosse ubriaco e per questo motivo è caduto in acqua. Recuperato è stato poi accompagnato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.