Giovane di Spoltore versa 1.300 euro per l'acquisto di un box prefabbricato ma viene truffato, denunciato un uomo

Un uomo di 57 anni, già noto alle forze dell'ordine e residente in provincia di Chieti, è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della Stazione di Spoltore alla fine di un'attività di indagine.

Il 57enne italiano deve rispondere del reato di truffa ai danni di un ragazzo spoltorese poco più che ventenne.

Il giovane, vittima della truffa, aveva versato su un conto corrente la somma di 1.300 euro per l'acquisto di un box prefabbricato che il truffatore non gli hai fatto recapitare. L'articolo messo in vendita era sui social, sul marketplace di Facebook.