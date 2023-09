Sbalzato dal trattore a Loreto Aprutino, grave un giovane di 29 anni

Grave incidente agricolo nel tardo pomeriggio di giovedì 31 agosto a Loreto Aprutino.

Vittima un giovane di 29 anni, rimasto ferito in modo serio, che stava effettuando dei lavori su un terreno in contrada Poggioragone, come riporta l'Ansa.

In base alla prima ricostruzione di quanto accaduto, il 29enne mentre era intento a lavori agricoli, per cause in corso di accertamento sarebbe stato sbalzato dal trattore sul quale si trovava.

Una volta scattato l’allarme sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che hanno stabilizzato e intubato il giovane che è stato poi caricato sull’elisoccorso per il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Pescara dove è stato ricoverato in prognosi riservata. Dell’accaduto e della ricostruzione dei fatti si stanno occupando i carabinieri della Compagnia di Montesilvano.