Perde i sensi e smettere di respirare dopo uno scontro durante una partita di calcio: giovane salvato da un altro giocatore

Momenti di paura ma per fortuna con un lieto fine lunedì 5 settembre durante l'incontro di calcio della categoria under 19 fra la Folgore Delfino Curi Pescara e il Sambuceto Calcio. La partita si è svolta nel campo San Marco di Pescara, quando durante uno scontro di gioco il portiere del Sambuceto classe 2005 è caduto a terra privo di sensi. Subito i compagni di squadra e gli altri giocatori si sono avvicinati al giovane che non respirava ed aveva la bocca serrata, a causa dell'impatto non volontario alla testa.

A quel punto, mentre venivano allertati immediatamente i soccorsi del 118, si è avvicinato al ragazzo il portiere della prima squadra della Folgore Delfino Renato Curi che era in attesa di giocare, che è riuscito ad aprire la bocca al ragazzo tirando fuori la lingua e permettendogli di respirare. Nel frattempo sono arrivati i sanitari che, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato in ospedale dove per fortuna la prognosi è stata favorevole e il ragazzo si è ripreso nel giro di poche ore dopo i dovuti accertamenti.

Dopo l'episodio, la società del Sambuceto ha voluto ringraziare con un post il giovane che ha soccorso il ragazzo:

"Durante l'allenamento congiunto tra i nostri ragazzi della #juniores e quelli della Folgore Delfino Curi Pescara, c'è stato un piccolo incidente. Il portiere ha subito un duro colpo alla testa ma il capitano avversario. Adesso il nostro Federico è sotto osservazione ma la tac, fatta immediatamente dopo lo scontro, ha dato esiti negativi. Diamo i nostri più sentiti complimenti e ringraziamenti a Tomasch per questo gesto che nasce da talento e preparazione."