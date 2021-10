Minacce e violenze ripetute contro la madre nonostante sia ai domiciliari, arrestato giovane di 22 anni

Un giovane di 22 anni di Rosciano è stato tratto in arresto dai carabinieri della locale Stazione.

I militari dell'Arma ieri, venerdì 15 ottobre, hanno dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip (giudice per le indagini preliminari) del tribunale di Pescara.

Il 22enne è indagato per minaccia e maltrattamenti in famiglia in relazione a ripetute condotte vessatorie poste in essere nei confronti della madre già convivente. Il provvedimento è scaturito dalle ripetute violazioni della misura cautelare degli arresti domiciliari cui era sottoposto.