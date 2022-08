Trovato con il bancomat di una ragazza alla quale era stata rubata la borsa, giovane nei guai per ricettazione

Un giovane di 24 anni è stato denunciato dalla polizia per il reato di ricettazione.

Gli agenti della squadra volante, diretti dal vice questore aggiunto Pierpaolo Varrasso, hanno notato il 24enne di origini straniere nel primo pomeriggio di ieri, martedì 30 agosto, intorno alle ore 15 in corso Vittorio Emanuele II mentre si aggirava con fare sospetto.

Raggiunto e fermato per un controllo, il giovane che è apparso sin da subito agitato sarebbe stato trovato in possesso di una tessera bancomat intestata a una ragazza e, alla richiesta di spiegazioni, non sarebbe riuscito a fornire una valida giustificazione. Gli agenti hanno poi accertato che la tessera bancomat era custodita nella borsa rubata con destrezza nella mattinata, nei pressi della “Nave di Cascella”, alla stessa ragazza che aveva poggiato la borsa affianco al posto dove era seduta.