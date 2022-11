Giovane pescarese rapina un ragazzo sul lungomare di Montesilvano minacciandolo con una bottiglia e una scarpa di plastica

Un giovane di 27 anni domiciliato a Pescara è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di rapina commessa la scorsa notte sul lungomare di Montesilvano.

I militari dell'aliquota radiomobile del Nor della locale Compagnia l'hanno arrestato dopo che il reato sarebbe stato commesso nei confronti di auntomobilista di 20 anni di Chieti.

Nel dettaglio, i carabinieri, nel corso di un mirato servizio volto a contrastare l’attività del meretricio lungo la riviera, hanno notato un giovane che, sceso dal un'automobile con a bordo un passeggero, con ampi gesti ha richiamato la loro attenzione e denunciato di essere stato appena minacciato dall’altro uomo con una bottiglia di whisky e una delle due grosse scarpe di plastica trasparenti indossate e quindi costretto a consegnargli la somma di 70 euro per evitare di essere colpito.

Dopo la perquisizione personale, il fermato, oltre al denaro compendio della rapina, sarebbe stato trovato in possesso di un gancio per il traino di autovetture, opportunamente sequestrato unitamente ai predetti oggetti utilizzati per minacciare/rapinare la vittima. Il denaro recuperato è stato restituito all'avente diritto. Il Gip (giudice per le indagini preliminari) del tribunale di Pescara ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’arrestato la misura cautelare in carcere.