Sorpreso a raccogliere ferro vecchio, nei guai un 30enne affidato ai servizi sociali

Un giovane di 30 anni di origine rumena residente nella provincia di Pescara è stato segnalato dai carabinieri di Chieti al competente ufficio di sorveglianza dopo essere stato sorpreso a raccogliere ferro vecchio.

Come riferisce ChietiToday, il 30enne raccoglitore ambulante di materiali ferrosi, è stato segnalato per violazione della misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, per essere stato sorpreso a svolgere la raccolta di ferro vecchio in comune di questo comprensorio, violando il divieto di allontanarsi dall’ambito territoriale della provincia di Pescara senza autorizzazione.