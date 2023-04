Gestiva un locale di Pescara Vecchia il giovane morto la scorsa notte, molti esercenti chiudono le saracinesche in segno di lutto

Lutto a Pescara Vecchia: il giovane precipitato da un palazzo di via Nazario Sauro e deceduto, era un esercente della zona.

La tragedia su cui è in corso l'attività investigativa per ricostruirne la dinamica, si è consumata la sera di venerdì 14 aprile.

Molto conosciuto, la notizia della sua morte ha sconvolto tutti e per questo molti locali della zona e non solo hanno deciso, come si evince dai tanti post apparsi nelle loro pagine social, di tenere abbassate le saracinesche. Un modo per esprimere il cordoglio e per dimostrare vicinanza alla famiglia.