Sbaglia manovra mentre sta uscendo dal parcheggio e precipita di sotto, paura a Fontanelle

Paura oggi pomeriggio in un'abitazione del rione Fontanelle: un ragazzo, alla guida di un'utilitaria, ha sbagliato manovra mentre stava uscendo dal parcheggio di casa sua ed è precipitato nel piano sottostante.

Il giovane ha riportato un trauma cranico non commotivo, ed è stato trasportato dalla Misericordia di Pescara in ospedale, in codice giallo, per effettuare alcuni accertamenti. Sul posto anche i vigili del fuoco per aiutare l'automobilista a uscire dall'abitacolo e recuperare la macchina, che si è parzialmente ribaltata.