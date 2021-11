Giovane ferito a una gamba durante una battuta di caccia, è grave

È rimasto ferito a una gamba, durante una battuta di caccia, un 30enne di Popoli che ieri insieme ad altre persone si trovava nella frazione di Pietransieri a Roccaraso.

Il colpo sarebbe accidentalmente partito proprio dal suo fucile mentre il giovane (che nella vita fa il maestro di sci) stava cercando di scavalcare un ostacolo: è scivolato e, cadendo, si è anche rotto il femore oltre a essere stato raggiunto dal proiettile.

Ora è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sulmona, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.