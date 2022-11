Nei guai anche un giovane della provincia di Pescara per la violenta aggressione a un ristoratore di Casalbordino

Un ragazzo di 21 anni della provincia di Pescara è stato denunciato dai carabinieri della Stazione di Casalbordino in quanto ritenuto uno degli aggressione a un ristoratore durante la festa in onore della Madonna dei Miracoli.

Come riferisce ChietiToday, i carabinieri hanno anche dato esecuzione nei confronti di un 34enne disoccupato di Casalbordino, già noto alle forze dell'ordine, alla misura cautelare del divieto di dimora in tutti i comuni della provincia di Chieti emessa dal giudice per le indagini preliminari di Vasto su richiesta della locale procura della Repubblica per la violenta aggressione avvenuta sempre a Casalbordino lo scorso mese di giugno a margine della festa patronale in onore della Madonna dei Miracoli.

Quella notte il 24enne, in concorso con altri due, avrebbero aggredito per futili motivi e con violenza il titolare di una pizzeria tanto da procurargli lesioni gravissime in particolare al volto. I carabinieri della locale stazione erano intervenuti nelle immediatezze e avevano arrestato in flagranza uno degli aggressori mentre il 34enne e il terzo aggressore erano riusciti a dileguarsi. Le indagini svolte dai carabinieri avevano condotto all’identificazione del terzo aggressore in un 21enne della provincia di Pescara e quindi alla denuncia in stato di libertà di entrambi alla procura della Repubblica di Vasto. Nei confronti del 34enne le indagini dei militari dell'Arma sono proseguite anche successivamente ai gravi fatti narrati in quanto avrebbe continuato a porre in essere gli stessi comportamenti violenti nei locali pubblici di Casalbordino, tanto che anche gli esercenti e l’amministrazione comunale avevano posto all’attenzione delle autorità competenti l’attuale problematica.