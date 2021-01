Autore di numerosi furti in pochi anni, giovane pescarese arrestato dai carabinieri

Il primo furto l'ha messo a segno nel 2017 quando per le vie di Pescara venne sorpreso mentre smontava un motorino di cilindrata 50 allo scopo di rivendersi i pezzi di ricambio, ma da quel momento ha messo a segno numerosi altri colpi.

Per questo motivo, un ragazzo pescarese di 24 anni è stato tratto in arresto dai carabinieri della Stazione di Francavilla al Mare per il reato di furto continuato aggravato.

Nel 2017, come riferisce ChietiToday, venne sorpreso dalle forze dell’ordine e si era dato alla fuga venendo ripreso dopo pochi metri con le mani ancora sporche di grasso e alcune ferite alle gambe rimediate nel tentativo di scavalcare una recinzione.

All'epoca venne denunciato a piede libero. Da quel momento però, non ha perso il vizio e ha raccolto, negli anni, numerosi precedenti specifici: così l’ufficio esecuzioni penali di Pescara ha deciso di emettere una ordine di detenzione domiciliare a carico del giovane che è stato arrestato dai militari dell'Arma.

Ora dovrà scontare recluso a casa 8 mesi e dovrà pagare una multa di 50 euro.