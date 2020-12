Minorenne sorpreso in piena notte su uno scooter rubato, fermato dopo inseguimento

Un ragazzo minorenne, di soli 16 anni, è stato sorpreso dalla polizia alla guida di uno scooter rubato la notte scorsa e denunciato per ricettazione.

Gli agenti della squadra volante hanno sorpreso il giovanissimo in sella a un motorino con i fari spenti in via del Circuito.

Il 16enne, dopo essersi accorto della pattuglia della polizia ha provato a fuggire ma è stato raggiunto, bloccato e identificato.

Il ragazzo, un pescarese già noto alle forze dell'ordine per rapina, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento, non ha esibito a richiesta degli agenti i documenti del ciclomotore. Dagli immediati accertamenti si è scoperto come il mezzo a 2 ruote fosse stato oggetto di furto avvenuto in zona Pescara Colli 2 giorni fa.

Per questo motivo il minorenne è stato denunciato per ricettazione ed affidato ai genitori, mentre il motorino è stato restituito al proprietario.