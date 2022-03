Beve troppo, aggredisce gli addetti alla sicurezza del locale che cercano di calmarlo e si fa male

Serata difficile per un giovane di Villanova di Cepagatti all'interno di un locale di Pescara.

Dopo aver bevuto un po' troppi bicchieri di alcolici ha dato in escandescenza per questioni legate all'amore inveendo contro una ragazza.

Avendo iniziato a dare fastidio agli altri clienti, gli addetti alla sicurezza della discoteca hanno deciso di accompagnarlo fuori nel tentativo di calmarlo.

Ma all'esterno il ragazzo, nel tentativo di fare immediato rientro ha aggredito anche gli addetti alla sicurezza. Ne è scaturita una colluttazione a causa della quale il giovane ha battutto la testa contro una transenna. Il ragazzo è stato subito soccorso, anche dal proprietario del locale. È stato così richiesto l'intervento della polizia che con non poca difficoltà ha riportato a miti consigli il giovane, che poi è stato accompagnato nel pronto soccorso dal quale è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni. La polizia ha richiesto le immagini delle telecamere di videosorveglianza per capire meglio come siano andati i fatti.