Non si ferma all'alt dei carabinieri, nei guai un giovane inseguito e fermato

I carabinieri della Compagnia di Pescara gli hanno intimato l'alt per un normale controllo lungo la strada Tiburtina Valeria ma invece di fermarsi con la sua automobile ha deciso di proseguire provando a fuggire e cercando di far perdere le sue tracce.

Ma i militari dell'Arma si sono lanciati all'inseguimento riuscendolo a bloccare poco dopo nella zona di Sambuceto.

Al volante della vettura un ragazzo di 22 anni di San Giovanni Teatino che ora dovrà rispondere del reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo qualche chilometro il 22enne non poteva far altro che fermarsi visto che era stato ormai raggiunto non prima di aver speronato la gazzella dei carabinieri. Dalla successiva perquisizione però non è stato trovato nulla di compromettente. I carabinieri ritengono solo che possa essersi spaventato alla vista della pattuglia che gli intimava di fermarsi.