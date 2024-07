Nasconde nella casa in zona stadio un chilo di droga, arrestato un 20enne incensurato

Un ragazzo poco più 20enne è stato arrestato dalla guardia di finanza nel corso delle perquisizioni antidroga scattate all'alba di martedì 2 luglio.

L'operazione "Drug Market" delle Fiamme Gialle ha portato all'arresto di 5 trafficanti di droga.

E nel corso di questi interventi sarebbe stato scoperto un ulteriore chilo di hashish nell’abitazione, in zona stadio, di un giovane spacciatore senza precedenti.

Il giovane, che viveva anche con i proventi del traffico di sostanze stupefacenti e facendo lavoretti saltuari, era già indagato e, quindi, sotto la lente d’ingrandimento dei militari del Comando provinciale della guardia di finanza, che, infatti, durante la perquisizione, avrebbero rinvenuto la droga, ben occultata all’interno di un frigorifero.

Lo spacciatore, incensurato, è stato quindi tratto in arresto, in flagranza di reato, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e condotto nella sasa circondariale San Donato.