Cade da una botola nella sua abitazione a Loreto Aprutino: grave un 29enne

L'incidente è avvenuto all'interno dell'abitazione del giovane soccorso con l'elicottero del 118 che lo ha trasportato in ospedale

Un giovane di 29 anni di Loreto Aprutino è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara a seguito di una caduta. Il ragazzo, stando ad una prima ricostruzione, si trovava nella sua abitazione quando, per cause ancora da chiarire, è caduto da una botola.

L'impatto al suolo è stato molto violento e sul posto è arrivata prima un ambulanza del 118 e poi l'elisoccorso intervenuto in quanto le sue condizioni erano critiche. Intubato e con un trauma cranico, è arrivato in pronto soccorso in codice rosso.