Giovane pescarese sorpreso con la droga sullo scooter, la nascondeva anche in casa: arrestato

Il ragazzo, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato per un controllo stradale dai carabinieri in via Stradonetto

/ Via Stradonetto

Un giovane di 25 anni di Pescara è stato tratto in arresto dai carabinieri della sezione radiomobile dopo un controllo stradale in via Stradonetto ieri pomeriggio, mercoledì 28 luglio.

Il 25enne era a bordo di uno scooter Yamaha XMax il cui conducente ha mostrato da subito un atteggiamento irrequieto.

I militari dell'Arma hanno deciso di sottoporlo a perquisizione personale e nel borsello che portava a tracolla, hanno trovato un involucro in cellophane trasparente, sottovuoto, di sostanza compatta di colore bianco verosimilmente cocaina del peso di grammi 56,52, un involucro bianco termosigillato all'apice di sostanza cristallina di colore bianco verosimilmente cocaina del peso di grammi 3,55 e un telefono cellulare marca samsung.

Le operazioni sonno state poi estese nell’abitazione del giovane e nella camera da letto i carabinieri hanno rinvenuto: 37 grammi di marijuana, confezionata sottovuoto, 2 bilancini elettronici di precisione, materiale per il confezionamento e una macchina confezionatrice per sottovuoto. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Il giovane, dichiarato in stato di arresto e come disposto dalla competente autorità è stato ristretto nella propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo.