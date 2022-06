Si allontana dalla casa famiglia e non fa ritorno: ore di apprensione per un 22enne

Si è allontanato dalla casa famiglia di Pacentro (Aq) in cui vive ieri, ma non è più tornato. Si tratta di un 22enne affetto da alcuni problemi al momento scomparso e per cercare il quale da ieri sera si sono attivate le squadre del soccorso alpino e speleologico abruzzese, le unità cinofile dei carabinieri e i vigili del fuoco, anche con il loro elicottero. Non sarebbe la prima volta che il ragazzo uscendo per una passeggiata, si sarebbe perso non riuscendo ad orientarsi, ma quando ieri sera gli educatori si sono accorti che non era rientrato, hanno subito allertato i carabinieri che hanno subito attivato il protocollo per le persone scomparse. E' stato quindi subito richiesto l’intervento del Soccorso alpino e speleologico d’Abruzzo, che ha impiegato per le ricerche anche le unità cinofile, un cane da superficie e uno molecolare per la ricerca delle persone scomparse.

Si sono attivare le squadre di terra del Soccorso alpino della stazione di Sulmona-Alto Sangro, che da ieri sera stanno setacciando tutta l’area boschiva intorno a Pacentro, con l’ausilio delle unità cinofile dell’associazione nazionale dei carabinieri. Le ricerche sono tuttora in corso e stanno lavorando con il supporto anche dei vigili del fuoco sia da terra che con l'elicottero.

Il giovane è stato ritrovato pochi minuti fa e sta bene.