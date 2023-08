Ubriaco prima molesta i clienti di uno stabilimento balneare e poi minaccia con un coccio di bottiglia gli addetti alla sicurezza

Prima avrebbe molestato i clienti in attesa di entrare in uno stabilimento balneare della riviera di Pescara ma gli addetti alla sicurezza del locale lo hanno allontanato.

Ma il giovane, un ragazzo di 29 anni, non contento e in stato di alterazione a causa dell'assunzione di alcol, sarebbe tornato minacciando gli addetti alla sicurezza con un coccio di una bottiglia rotta.

Notato dal personale di sicurezza, il 29enne sarebbe stato più volte invitato ad allontanarsi. Trascorsi pochi minuti, dopo essersi temporaneamente allontanato, il ragazzo però sarebbe tornato davanti al locale e sarebbe passato subito alle vie di fatto minacciando, armato di un coccio di bottiglia, il personale addetto alla sicurezza. Dinanzi a tale minaccia, gli addetti alla sicurezza hanno chiamato il “113” e immediatamente sono intervenute le pattuglie della squadra volante che hanno rintracciato il giovane, che è stato quindi denunciato all’autorità giudiziaria di Pescara per il reato di minaccia aggravata, nonché sanzionato per lo stato di ubriachezza.