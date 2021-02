In autostrada nonostante la patente ritirata e la residenza in zona rossa: denunciato dalla polizia stradale di Pescara

È stato fermato dalla polizia stradale di Pescara per un normale controllo effettuato nell'area di servizio dell'autostrada A14 "Alento Est", e gli agenti hanno scoperto che stava guidando senza patente in quanto ritirata e proveniente da un comune in zona rossa. Per questo, un giovane di Atessa è stato denunciato e sanzionato.

Il giovane era senza documenti ed ha inizialmente fornito false generalità, come riscontrato dalle banche dati della Polizia. Il 25enne, noto alle forze dell'ordine, aveva la patente ritirata da dicembre per guida in stato d'ebrezza. È stato quindi denunciato per fale generalità e sanzionato per aver guidato senza patente e per essere uscito dal comune di residenza in zona rossa senza giustificato motivo. L'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.