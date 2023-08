Colpito con un pugno mentre sta facendo la fila al bancone di uno stabilimento balneare, giovane finisce in ospedale

Episodio di violenza la scorsa notte lungo la riviera di Pescara dove un giovane che era in fila al bancone di uno stabilimento balneare è stato colpito al volto con un pugno da un ragazzo.

Il fatto, alla cui base ci sarebbero futili motivi, si è verificato intorno alle ore 3:30.

L'aggressione è stata segnalata alla polizia e sul posto è intervenuta la squadra volante.

Gli agenti di polizia hanno trovato un giovane che, mentre stava facendo la fila al bancone, è stato colpito con un violento pugno al volto da un altro avventore a lui sconosciuto, per futili motivi. La vittima è stata trasportata in ospedale e sono state subito avviate le indagini da parte della squadra mobile che ha acquisito le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza e ha ascoltato sia la vittima che alcuni testimoni allo scopo di ricostruire compiutamente l’accaduto. Sono stati pertanto raccolti diversi elementi nei confronti di un giovane pescarese già conosciuto per precedenti di polizia specifici.