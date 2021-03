Finisce in carcere il giovane arrestato dopo aver maltrattato i genitori per avere soldi per la droga

Il giovane arrestato venerdì scorso dalla polizia di Stato per maltrattamenti ed estorsione in casa contro i familiari è stato accompagnato in carcere.

A ordina la custodia cautelare nella casa circondariale di Vasto è stato il Gip (giudice per le indagini preliminari).

Gli agenti della squadra volante era stato tratto in arresto per maltrattamenti contro familiari o conviventi ed estorsione quando, al culmine dell’ennesima lite in casa, aveva minacciato i genitori per ottenere soldi, tanti soldi, per acquistare la cocaina e aveva distrutto mobili e oggetti di valore.

Il Gip del tribunale di Pescara, Antonella Di Carlo, dopo l’udienza di convalida di ieri, ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 29enne pescarese, autore da mesi di continue vessazioni nei confronti dei genitori. Padre e madre che, da novembre scorso e fino al giorno prima dell’arresto, per tredici volte sono stati costretti a chiamare le forze dell’ordine per cercare di placare la rabbia del figlio che li accusava di non essere più disponibili ad assecondare le continue richieste di denaro.

Il Giudice ha ritenuto che a carico del giovane esistano gravi indizi di colpevolezza ricavabili dal verbale di arresto compilato dagli agenti delle Volanti, dalle denunce presentate dai genitori, dalle annotazioni dagli equipaggi intervenuti nell’appartamento in pieno centro città in questi ultimi mesi. Il Gip ha anche sottolineato che l’applicazione della misura cautelare in carcere si è resa necessaria per il pericolo di reiterazione di condotte illecite simili vista la personalità dell’indagato, già gravato da precedenti penali e incapace di contenere gli scatti d’ira.

Questa mattina, una pattuglia della squadra volante, lo ha accompagnato al carcere di Vasto.