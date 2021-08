Rompe il finestrino della Volante con calci e testate, momenti di tensione in piazza Duca degli Abruzzi

Momenti di tensione in piazza Duca degli Abruzzi nel pomeriggio di oggi, 26 agosto, davanti a un bar. Per ragioni da chiarire una ragazza è stata colpita da un uomo, riportando alcune contusioni. A quel punto è stata chiamata la polizia che, arrivata sul posto, ha immobilizzato il giovane e, con non poca fatica dal momento che il soggetto opponeva resistenza, è riuscita a metterlo dentro la Volante di servizio.

Una volta all'interno dell'auto, però, l'uomo ha iniziato a tirare calci e testate contro uno dei finestrini, riuscendo alla fine a romperlo; a quel punto ha cercato di buttarsi fuori, iniziando a perdere sangue dal viso perché ha urtato le schegge di vetro. Nel frattempo, a dare man forte agli agenti, è giunta un'altra Volante che è riuscita a bloccare il giovane, per poi ripartire alla volta del Commissariato. È intervenuta anche un'ambulanza del 118 per prestare i primi soccorsi alla ragazza che è rimasta ferita.