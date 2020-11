In bici in piena notte con della refurtiva: giovane arrestato dai carabinieri a Pescara

Un 22enne senza fissa dimora, G.S., è stato arrestato la notte scorsa a Pescara, in via Tavo vicino al ferro di cavallo. Il giovane, infatti, destinatario della misura dell'obbligo di firma a Cellino Attanasio. Il giovane alle 1.40 di notte girava con la bicicletta ed in possesso di una grossa busta contenente detersivi ed altri materiali e prodotti rubati.

Per questo è stato denunciato alla procura di Pescara, mentre l'arresto è scattato per le reiterate violazioni commesse rispetto ai provvedimenti cautelari che aveva a carico. Sono in corso accertamenti per risalire al proprietario della refurtiva. Per lui è scattata anche la sanzione per la violazione del coprifuoco imposto dal Dpcm del Governo.