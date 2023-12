Un giovane arrestato per tentato furto e altri 3 denunciati dai carabinieri nel fine settimana

Servizio di controllo straordinario del territorio, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, da parte dei carabinieri del Comando provinciale di Pescara.

Nei servizi sono stati impiegate diverse pattuglie delle Stazioni territoriali e del nucleo operativo e radiomobile.

Nel corso dell’attività, i carabinieri della Stazione di Cepagatti, su indicazione della centrale operativa, sono intervenuti in una abitazione di via Messina a Spoltore, dove era stata segnalata l’intrusione di un soggetto all’interno di un codominio.

I militari giunti sul posto avrebbero sorpreso un 29enne a forzare la serratura di una bicicletta elettrica del valore di 1.200 euro e sarebbe stato trovato con un set di attrezzi per lo scasso.

A Pescara un 23enne è stato denunciato per ricettazione e un 24enne è stato denunciato per tentato furto, mentre a Montesilvano un 29enne è stato denunciato per furto aggravato. Durante il servizio sono state identificate 676 persone, controllate 373 veicoli e sanzionati 9 automobilisti. I controlli straordinari proseguiranno nelle prossime settimane nell’intera provincia, nelle zone cittadine, industriali e commerciali.

Come ricordano dal Comando provinciale dei carabinieri, "è infine necessario evidenziare che l’opportuna diffusione delle informazioni relative ai fatti oggetto di indagine sopra descritti, in ragione della loro gravità e delle conseguenti innegabili ragioni di interesse pubblico alla loro conoscenza, non deve comunque far trascurare che si tratta di fatti e responsabilità riconosciute, allo stato, da un provvedimento precautelare. A quest’ultimo farà seguito il necessario vaglio processuale, di guisa che prima della conclusione di tutti i gradi di giudizio gli indagati non possono essere considerati definitivamente colpevoli dei reati ipotizzati a loro carico".