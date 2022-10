Giovane pescarese trovato con mezzo chilo di hashish, arrestato per spaccio

Un giovane pescarese di 23 anni è stato arrestato dalla polizia che l'avrebbe trovato in possesso di droga, mezzo chilo di hashish nello specifico.

A eseguire l'arresto, nell'ambito dell’attività finalizzata alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, è stata la polizia.

In particolare, gli agenti della squadra volante, nel pomeriggio di ieri (lunedì 3 ottobre), hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, un 23enne pescarese già noto alle forze dell'ordine, per detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti che hanno individuato il giovane in zona ospedale, ritenendo che avrebbe potuto detenere sostanza stupefacente, hanno eseguito una perquisizione domiciliare che ha confermato quanto ipotizzato: infatti avrebbero trovato nella sua camera da letto 450 grammi di hashish, un bilancino di precisione e circa 2 mila euro in contanti. Lo stupefacente, confezionato in panetti, era ben nascosto nell’armadio. Per questa ragione il giovane è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.