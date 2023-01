Prende a calci la madre e la minaccia di morte per rubarle il denaro, giovane arrestato

Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato dalla polizia nella serata di ieri, martedì 10 gennaio, per i reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia.

In base alla ricostruzione della vicenda, gli agenti della squadra volante, su disposizione della sala operativa, sono intervenuti per la segnalazione di una lite in famiglia all’interno di un’abitazione nel quartiere Rancitelli.

I poliziotti, una volta sul posto, avrebbero visto un uomo in forte stato di agitazione che stava minacciando una donna e lo hanno bloccato.

In quel momento, gli agenti sono stati avvicinati dalla donna la quale ha raccontato che, poco prima e come già avvenuto in precedenti occasioni, il figlio con fare aggressivo le avrebbe chiesto dei soldi e di fronte al suo rifiuto l’avrebbe minacciata di morte e avrebbe cercato di rubare il denaro che aveva con sé dopo averla colpita con calci. Ma la donna è riuscita ad allontanare il figlio che, con maggiore aggressività, è rientrato in casa. La donna, terrorizzata, ha così contattato quindi il 113 riferendo quanto avvenuto: in pochi minuti, sul posto, è arrivato un equipaggio della volante, durante le concitate fasi dell’intervento l’uomo, che inizialmente avrebbe tentato di minimizzare l’accaduto, avrebbe cercato di opporsi agli agenti che invece hanno provveduto a bloccarlo. L’uomo, un 22enne già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per estorsione e maltrattamenti in famiglia.