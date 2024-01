In gravissime condizioni un giovane accoltellato in via Lago di Capestrano

Un ragazzo di età inferiore ai 30 anni sarebbe stato accoltellato nella zona di via Lago di Capestrano nel rione Villa del Fuoco a Pescara nella serata di lunedì 1 gennaio, giorno di Capodanno.

Il fatto sarebbe avvenuto nella serata per cause ancora in corso di accertamento.

Al momento si sa che i soccorritori del 118 hanno trasportato in ospedale il giovane, di nazionalità straniera, in gravissime condizioni.

La vittima dell'aggressione è stata colpita al torace con compromissione delle funzioni vitali. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia che ora si occupano degli accertamenti.

Notizia in aggiornamento