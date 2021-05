Giornata Internazionale dei bambini scomparsi, distribuiti nelle scuole pescaresi opuscoli della polizia [FOTO]

Anche a Pescara e provincia è andata in scena la campagna di informazione e sensibilizzazione della polizia di Stato in occasione della giornata internazionale dei bambini scomparsi.

Su iniziativa del questore Luigi Liguori, sono stati distribuiti in alcune scuole superiori del Pescarese gli opuscoli informativi.

Nel liceo scientifico Corradino D’Ascanio di Montesilvano, una piccola rappresentanza della questura ha avuto la possibilità di portare l’attenzione degli studenti sull’argomento, recandosi in diverse classi, seppure nel pieno rispetto dei protocolli anti Covid-19, segno che anche i progetti di sensibilizzazione e di legalità abbracciati dalla Polizia di Stato stanno ripartendo in presenza.

Dopo avere spiegato che la Giornata Internazionale dei bambini scomparsi è stata istituita dall’Onu nel 1983 in ricordo del piccolo Ethan Paz, rapito a New York il 25 maggio 1979, sono state illustrate le procedute attivate dalle forze di polizia in caso di scomparsa di una persona e, in particolare modo di un minore, anche sotto forma di allontanamento volontario. Non a caso, l’opuscolo informativo esorta gli adolescenti a contattare la polizia di Stato superando i diversi motivi per cui si vorrebbe scappare: dalla telefonata al 113 al messaggio di testo inviato utilizzando la app Youpol che permette di comunicare direttamente con la polizia di Stato, anche in forma anonima, segnalando episodi di spaccio, di bullismo o fenomeni connessi ai reati di violenza che si consumano tra le mura domestiche.

L’app “Youpol” consente di inviare direttamente alla sala operativa della questura, in tempo reale, messaggi e immagini, permettendo agli operatori di intervenire prontamente. Per i minori scomparsi, oltre ai numeri di emergenza 112 e 113, si può consultare il sito, gestito dalla polizia di Stato “it.globalmissingkids.org”, oppure contattare la linea europea per i minori scomparsi 116000 o il numero di Emergenza Infanzia per la violenza sui minori “114”.