Cordoglio per l'avvocato morto nel parcheggio del distretto sanitario

È stato identificato l'uomo che ieri è morto dopo aver avuto un malore nel parcheggio del distretto sanitario di Pescara nord (ex clinica Baiocchi): si tratta di Gianpiero De Leonibus, avvocato 47enne di Elice che aveva una grande passione per la musica, come testimoniano le foto pubblicate sul suo profilo Facebook ma anche, e soprattutto, i messaggi di cordoglio che oggi gli vengono tributati da cantanti e band locali.

I Prendila Così, ad esempio, gli dedicano queste parole: "Il sorriso è stato il tuo vestito, l'allegria le tue scarpe, che hai portato in ogni angolo del tuo viaggio. Dolcezza e simpatia, indossate sempre con semplicità, hanno aperto le porte del cuore di tutti. Allo Stammtisch, dove eri di casa, non sei mai mancato ad un nostro live. Peccato, avvocà, non doveva finire così. Riposa in pace ma sappi che, nei nostri pensieri e nelle nostre parole, ci sei soltanto tu".

Anche Lorenzo D'Alessandro, frontman dei Cafè Mexcal, esprime tutto il suo dolore per questa prematura perdita: "Ci hai lasciati senza respiro, un colpo al cuore in pieno giorno, mi mancherà tantissimo quella pacca sulla spalla prima di salire sul palco e quel "Ciao zio" nelle serate brave e quell'abbraccio alle 2 di notte prima di lasciare il locale mentre finivi di bere. Fai buon viaggio, noi quaggiù ti ricorderemo sempre a suon di rock, so già che ogni volta che salirò su quel palco dello Stammtisch guarderò in quell'angolo dove sempre ci sarai. Ciao amico".

Dario Barbarossa, leader dei "Binario-03", lo descrive invece come "una persona così buona d'animo e rispettosa, pronto a divertirsi sempre con semplicità, la stessa semplicità che ti caratterizzava, sempre presente nelle serate con voglia di cantare e far casino. Continua a farlo anche lassù. Ciao Giampy, rip".