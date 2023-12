Risarcito dopo 15 anni per l'auto difettosa, la battaglia legale vinta da Gianfranco Semproni

È finita la battaglia legale di Gianfranco Semproni, il popolare opinionista televisivo pescarese, ha vinto una causa legale legata all'acquisto di un'automobile risultata poi difettosa.

La vicenda, scaturita circa 15 anni fa da una pubblica accusa pronunciata in diretta tv con rabbia e fervore, si è risolta positivamente a favore del protagonista di "A muso duro", la popolare trasmissione sportiva di Telemax.

In quella occasione, Semproni raccontò senza peli sulla lingua la sua disavventura nata nel salone di una nota concessionaria.

Dopo pochi giorni dall'immatricolazione, la vettura iniziò a presentare seri problemi al motorino di avviamento, con l'aggiunta di difetti nella fase di accelerazione e conseguente perdita di potenza. Dopo le accalorate rimostranze davanti alle telecamere, Semproni, assistito dai legali Antonio Di Monte e Matteo Marcheggiani, citò a giudizio sia la concessionaria che la casa madre vincendo sia in tribunale che in Corte d'Appello. Tuttavia, le parti chiamate in causa hanno inteso ricorrere financo alla Suprema Corte di Cassazione sostenendo che la garanzia fosse decaduta, dal momento che Semproni non denunciò i vizi nei tempi prescritti. Ma con sentenza del 30 novembre 2023, dopo un intervento delle Sezioni Unite, la Cassazione ha confermato le sentenze dei precedenti gradi di giudizio stabilendo che sia la lettera di interruzione della prescrizione da parte del compratore, sia il riconoscimento dei difetti da parte della concessionaria, la quale tentò comunque di riparare i danni, sono atti idonei a interrompere il termine di prescrizione annuale. In questo modo, la Cassazione ha posto la parola fine alla vicenda giudiziaria, stabilendo che la concessionaria dovrà restituire a Semproni l’intero prezzo di acquisto della vettura.