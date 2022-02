È morto il giurista e avvocato Gianfranco Graziadei, insegnò anche nell'università di Pescara

È morto il giurista e avvocato Gianfranco Graziadei, padre della legge sui fondi comuni di investimento.

Il giurista e avvocato Gianfranco Graziadei, illustre studioso di diritto societario, bancario e dei mercati finanziari, tra i padri della legge sui fondi comuni di investimento.

Graziadei aveva 84 anni ed è morto a Roma, come riferisce l'Adnkronos.

I funerali sono stati celebrati oggi, sabato 12 febbraio, alle ore 15, nella chiesa romana di Santa Maria dei Miracoli a piazza del Popolo. La camera ardente è stata allestita nella camera mortuaria del policlinico 'Agostino Gemelli'. Nato a Torino il 23 maggio 1937, Graziadei si era laureato in Giurisprudenza nel 1960 all'università "La Sapienza" di Roma, conseguendo la libera docenza in Diritto Commerciale nel 1966. Ha svolto attività di insegnamento nelle università di Macerata, Perugia e Pescara, per diventare poi titolare nella facoltà di Giurisprudenza della Luiss "Guido Carli" di Roma della cattedra di Diritto della banca e della Borsa. Nel corsi di una lunga e prestigiosa carriera è stato autore di numerose pubblicazioni nel campo del diritto societario, bancario e dei mercati finanziari.

Graziadei ha svolto fin dal 1963 attività di avvocato sia a livello nazionale che internazionale nei paesi della Ue, negli Usa, in Sudamerica e nei paesi del Medio ed Estremo Oriente ed è stato patrocinante in Cassazione. Membro, anche come presidente, di numerosi collegi arbitrali, l'insigne giurista ha prestato la propria opera come consulente della Commissione Finanza e Tesoro della Camera dei Deputati per la predisposizione della legge sui fondi comuni di investimento all'inizio degli anni '80. Graziadei è stato membro, per circa un triennio, del comitato tecnico per la riforma tributaria istituito nel ministero delle Finanze; membro del comitato di esperti per la contrattualistica internazionale nel consiglio nazionale dei dottori commercialisti; membro del comitato scientifico per il credito in Confindustria. Ha prestato la propria opera professionale anche come consulente del Ministero dell'Economia in numerose e importanti privatizzazioni. Per molti anni è stato presidente del collegio sindacale dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani.