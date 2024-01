Tenta di disfarsi della cocaina gettandola della finestra, 56enne arrestata

La donna era già nota alle forze dell'ordine per reati di droga. Notata dagli agenti sotto la sua abitazione a Rancitelli mentre parlava con alcune persone in auto, le si sono avvicinati con la 56enne che, corsa in casa, avrebbe cercato di disfarsi della merce. Accartocciati tra gli abiti trovati anche 820 euro posti poi sotto sequestro