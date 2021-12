Gestore di un locale senza mascherina: scatta la chiusura per cinque giorni

Proseguono i controlli a tappeto delle forze dell'ordine e della polizia per il rispetto del super green pass per l'accesso ai locali pubblici. Gli agenti della questura di Pescara nelle ultime 48 ore hanno effettuato diverse verifiche nelle attività commerciale e pubblici esercizi della città. Il gestore di un esercizio pubblico è stato sanzionato in quanto trovato all'interno senza mascherina.

Per questo motivo, gli agenti della squadra amministrativa hanno applicato la sanzione amministrativa della sospensione della licenza per 5 giorni come previsto dalle attuali normative vigenti. La notte scorsa sono stati in particolare intensificati i controlli nei locali della movida, con due avventori di un locale sanzionati in quanto uno aveva il green pass scaduto e l'altro si è rifiutato di esibire la certificazione.