La denuncia degli Animalisti Volontari: "Un gatto bruciato vivo nel rione Fontanelle"

La carcassa di un gatto, l'ennesima, è stata ritrovata nei pressi del capolinea dell'autobus numero 15 nel rione Fontanelle a Pescara.

A denunciare la presenza di un altro felino ucciso è l'associazione Animalisti Volontari.

«Dopo quelli avvelenati, quello con i petardi intorno alla carcassa e quelli scomparsi nel nulla questo sembra essere stato bruciato vivo», denunciano dall'associazione, non ne possiamo più! Siamo stanchi di leggere titoloni sui giornali per il Dna delle pupù dei cani o per i falchi per lo sterminio dei piccioni o multe salatissime per chi nutre i gatti delle colonie non riconosciute! Nulla che sensibilizzi la cittadinanza al rispetto delle vite degli animali ma al contrario l'unico messaggio che passa da quest'amministrazione è che sporcano! Eppure la legge dispone che il sindaco sia responsabile della salute e del benessere di tutti gli animali che vivono nel territorio della città che amministra! Guardie zoofile e Asl, per quel che serve ormai, sono già state chiamate».