Salvati dai vigili del fuoco quattro gattini appena nati e destinati ad una morte atroce: è successo a Scafa

“Se tornando a casa non avesse sentito il loro pianto sarebbero morti in modo atroce”. Così la presidente dell'associazione Animalisti volontari Pescara sulla brutta vicenda che ha avuto il lieto fine solo grazie ad una giovane di Scafa, di cui protagonisti loro malgrado sono quattro gattini appena nati.

La ragazza sentito il loro pianto arrivare dall'interno di un bidone per la raccolta degli indumenti, spiega e ha quindi deciso di avvisare i vigili del fuoco pensando che una gatta potesse aver partorito lì dentro. Una volta arrivati e aperto il contenitore la scena raccapricciante: i cuccioli appena nati erano stati chiusi in un sacchetto di plastica e gettati lì dentro dove sarebbero andati incontro a morte certa.

Ora dall'associazione arriva l'appello per aiutare nello svezzamento dei cuccioli prima che possano essere dati in adozione. Servono latte, traversine e tutto ciò che può essere utile per fargli superare le prime settimane di vita e anche qualcuno che abbia il buon cuore di dare una mano per il loro allattamento. Quando saranno abbastanza grandi e cioè quando lo svezzamento sarà finito, sarà possibile adottarli e dargli quella vita che qualcuno ha cercato di toglierli tanto in fretta.

Situazioni che purtroppo, sottolinea D'Olimpio, si verificano fin troppo spesso e di qui l'appello a sterilizzare i propri gatti e se proprio ci si dovesse trovare in situazioni del genere quello di rivolgersi alle associazioni perché abbiano la possibilità di trovare qualcuno che li ami e non di morire in modo tanto atroce.

Per qualsiasi informazione e per dare una mano a questi quattro micetti è possibile contattare il 340 246 3218.