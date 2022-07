Gattini gettati vivi in un cassonetto in via Foscolo: salvati dai carabinieri

Ancora un gesto di grave inciviltà da parte di ignoti in città. I carabinieri della stazione di Pescara Scalo, infatti, dopo la segnalazione di un cittadino hanno recuperato due gattini che erano stati abbandonati in un cartone dell'indifferenziata. Per fortuna, al momento dell'intervento erano ancora vivi ma sicuramente destinati a morte certa.

I 2 piccoli animali con qualche giorno di vita, sono stati trasferiti nella clinica veterinaria di via Salara, in attesa di essere affidati a chiunque ne faccia richiesta.