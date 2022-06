Orrore a Fontanelle: gatti bruciati vivi per "divertimento", una fiaccolata per denunciarlo

Orrore a Fontanelle: gatti bruciati vivi per puro "divertimento". La denuncia arriva dai cittadini e dall'associazione Animalisti volontari Pescara dopo l'ultimo ritrovamento in via Caduti per Servizio.

La presidente Marialuisa D'Olimpo spiega che, con i loro occhi, l'associazione ne ha viste tre di carcasse, ma da quel che emerge dai racconti di chi nel quartiere vive e che questa mattina ha commentato il post dell'associazione i poveri animali finiti in questo macabro gioco sarebbero almeno una decina. Uno dei tre che la D'Olimpo ha visto con i suoi occhi era stato ucciso il giorno di Natale: lo hanno fotto esplodere con i raudi, mentre l'ultimo, trovato oggi, sarebbe stato ucciso con delle bombe incendiarie. Gatti non solo randagi, ma anche di proprietà, cosa questa che non cambia nulla rispetto ai gesti terribili che si stanno registrando nei loro confronti.

Le istituzioni sono state allertate da tempo, ci viene spiegato, ma di soluzioni o di interventi non ne sono stati fatti. La situazione è sempre la stessa, anzi il senso di impunibilità non fa altro che peggiorarla. Per questo, al fine di sensibilizzare e di dar voce ai cittadini della zona, gli Animalisti volontari hanno deciso di organizzare una fiaccolata sabato 18 giugno alle 21. Come si legge su un post da loro pubblicato “alla richiesta di denunciare gli autori, i residenti hanno manifestato la paura comprensibile di ritorsioni e una scarsissima fiducia nelle istituzioni e nella giustizia. Vorremmo dare un segnale di vicinanza a questo quartiere con una fiaccolata”. Fiaccolata a cui, sottolinea D'Olimpo, è stata invitata anche tutta l'amministrazione con l'invito all'adesione rivolto a tutta la cittadinanza per porre fine ad un orrore che si fa persino fatica a raccontare.