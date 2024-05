La sindaca Russo nella galleria San Silvestro: "I lavori procedono regolarmente, il cronoprogramma sarà rispettato" [VIDEO]

Procedono spediti i lavori all'interno della galleria San Sivestro a Francavilla al Mare, chiusa al traffico da novembre dopo il cedimento di un muro di contenimento.

A fornire gli aggiornamenti è la sindaca Luisa Russo, autorizzata dalla procura ad effettuare un sopralluogo nel tunnel sotto sequestro dopo il crollo dello scorso 22 novembre, come riporta ChietiToday.

Con Russo questa mattina c'erano i carabinieri, i tecnici dell'Anas e la ditta che sta lavorando all'interno.

"Ho potuto constatare con i miei occhi che i lavori sono in corso - ha riferito la sindaca di Francavilla al Mare - e che è in atto un’operazione quasi artigianale, certosina, su vari tratti del tunnel. Sono stata rassicurata del fatto che il cronoprogramma verrà rispettato e che se saranno necessari piccoli interventi successivi si interverrà nelle ore notturne".

La data prevista per la fine dei lavori è quella del 29 giugno. Nel frattempo, per contenere un minimo i disagi e il traffico lungo la statale Adriatica 16, nel tratto autostradale dell'A14 compreso tra i caselli di Perscara sud/Francavilla e Pescara ovest/Chieti è entrata in vigore l’agevolazione tariffaria che prevede l’esenzione del pedaggio.

