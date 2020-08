Furto in via del Santuario, svaligiata una villetta: bottino da 10 mila euro [FOTO]

Furto in una villetta a schiera in via del Santuario a Pescara ieri, domenica 16 agosto.

I malviventi hanno agito indisturbati approfittando dell'assenza dei proprietari dell'abitazione. I proprietari si sono accorti di quanto accaduto verso le 19 quando sono rientrati in casa.

I ladri si sono introdotti nella casa dopo aver forzato una porta finestra laterale e una volta all'interno hanno messo a soqquadro tutto potendo lavorare senza che nessuno si accorgesse di niente.

Ingente il bottino: tra oggetti in oro e denaro in contanti si stima sui 10mila euro. Lasciato però un anello in oro di alto valore che forse è stato perso durante la fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Sempre ieri, altre case sono state prese di mira dai malviventi nella zona dell'ospedale.